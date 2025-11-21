Empresarios exigen seguridad en carretera Monterrey–Reynosa

La inseguridad en la carretera que conecta a Nuevo León con Reynosa continúa generando preocupación entre quienes transitan de manera frecuente por esta vía. La falta de vigilancia en varios tramos mantiene en alerta a los viajeros, que temen ser víctimas de hechos delictivos.
Heberardo González Garza, presidente de Coparmex Reynosa, advirtió que la situación se ha vuelto insostenible para quienes deben circular diariamente por esta ruta.
“Quienes transitamos diariamente en esas carreteras, qué medidas vamos a tomar; si ya hay una alerta norteamericana, tenemos que utilizar algunas herramientas para poder continuar”, señaló.
Las inquietudes se han intensificado tras las recientes alertas emitidas por el gobierno de Estados Unidos, que recomiendan evitar viajes al noreste del país debido a riesgos de seguridad.
Ante ello, ciudadanos y sectores productivos han insistido en que los gobiernos de ambos estados implementen programas efectivos que reduzcan la violencia.
Organismos empresariales también se han sumado a estas demandas. Coparmex ha reiterado su propuesta de establecer un sistema de alertas mediante redes sociales, así como un semáforo de seguridad carretero que permita a las familias identificar los momentos más seguros para transitar.
González Garza insistió en que esta herramienta debe construirse con la participación coordinada de las autoridades.
“Que los tres órdenes de gobierno puedan participar de manera coordinada, de manera activa, pero principalmente que nos pueden estar informando a la ciudadanía a través de redes sociales, para ver en qué áreas sí podemos transitar y en qué áreas no. Desafortunadamente así nos encontramos, pero es lo que tenemos y tenemos que sacarle utilidad”, afirmó.
De acuerdo con el sector empresarial, las advertencias de no viajar al noreste mexicano afectan directamente las oportunidades de inversión y negocio en la región. Alertan que la creciente violencia podría normalizarse si no se toman acciones urgentes, golpeando aún más la actividad económica de ambos estados.
El dirigente empresarial subrayó la importancia de no acostumbrarse a vivir bajo este riesgo constante.
“No normalizar el tema delictivo, porque es nuestro derecho humano vivir en paz, con tranquilidad. Esa es una garantía que debe respetarse”, concluyó.