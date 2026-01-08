Empresarios del sur de Tamaulipas impulsan desarrollo regional

Felipe Olvera, presidente del Consejo Empresarial de Ciudad Madero (CEM), destacó que actualmente se vive una etapa, marcada por una comunicación cercana

Empresarios de la zona sur del estado han fortalecido su coordinación y vinculación con las autoridades municipales y estatales con el objetivo de generar mejores condiciones económicas, atraer inversión y consolidar proyectos estratégicos de desarrollo urbano y turístico en la región.

Felipe Olvera Ramírez, presidente del Consejo Empresarial de Ciudad Madero (CEM), destacó que actualmente se vive una etapa, marcada por una comunicación cercana y efectiva con los distintos niveles de gobierno.

"Estamos viviendo una etapa interesante; a diferencia del pasado, hoy existe una vinculación muy efectiva no solo con la autoridad municipal, sino también con el gobierno del estado; desde el inicio de la administración hemos logrado una buena comunicación con el ayuntamiento, sus direcciones y secretarías, lo que nos ha permitido participar y dar seguimiento a diversos proyectos".

Proyectos en la mira de realizarse

Explicó que el CEM cuenta con un portafolio histórico de ideas y proyectos, algunos de los cuales ya se han concretado, mientras que otros continúan en proceso de gestión y promoción, particularmente en temas de infraestructura básica y desarrollo urbano.

Entre los proyectos prioritarios mencionó la mejora de la infraestructura en Playa Miramar, el fortalecimiento de zonas habitacionales y residenciales, así como iniciativas de impacto urbano para estimular el desarrollo económico a través del turismo, no solo en la playa, sino también en el centro de Ciudad Madero y en áreas colindantes al río.

Subrayó que el crecimiento de la inversión pública es un factor clave para detonar la inversión privada.

"Cuando la inversión pública empieza a crecer, la iniciativa privada responde, por eso es fundamental atender la infraestructura básica, la imagen urbana y el equipamiento de la ciudad; todo ello incentiva la llegada de nuevas inversiones".

Explicó que se observa un mayor interés por invertir en Playa Miramar, y también en otras zonas del municipio, impulsado por el desarrollo comercial, el mobiliario urbano y los proyectos de renovación que se han generado en los últimos años.

Fortalecimiento en turismo

Por su parte, autoridades locales resaltaron que Ciudad Madero se consolida como un destino turístico de gran relevancia, especialmente por el desempeño de Playa Miramar, que registró más de 5.7 millones de visitantes, sólo en este fin de año, cifra que alienta a reforzar la estrategia para que en 2026 se consolide como el principal referente turístico del estado y del Golfo de México.

Dentro de los planes prioritarios se encuentra el desarrollo del proyecto de la Barra, considerado clave para detonar la zona sur de la playa, así como la ejecución de obras de infraestructura en las colonias aledañas, lo que permitirá un crecimiento ordenado y sostenible.

Los proyectos forman parte de un plan integral impulsado por el Gobierno del Estado de Tamaulipas, en coordinación con la Asociación de Hoteles del Sur del estado y la Secretaría de Turismo, a fin de fortalecer la promoción turística de Playa Miramar y de Tamaulipas en su conjunto.