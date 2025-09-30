Empresarios del sur de Tamaulipas forman frente común

El sector empresarial e industrial de la zona sur de Tamaulipas anunció un frente común para respaldar y proponer proyectos estratégicos

El sector empresarial e industrial de la zona sur de Tamaulipas anunció un frente común para respaldar y proponer proyectos estratégicos, que atiendan las necesidades más urgentes de la región.

Con la firma de un convenio de colaboración entre la Asociación de Industriales del Sur de Tamaulipas (AISTAC) y Coparmex Tampico, se busca formalizar un trabajo coordinado que durante años se ha realizado de manera aislada, pero que ahora se fortalece para dar mayor peso a las gestiones ante los tres niveles de gobierno.

El capitán de altura Adonai Navarro Saad, titular de la AISTAC, subrayó que uno de los principales retos es la movilidad, ya que las vías de comunicación que conectan a los tres municipios se encuentran saturadas, lo que encarece la logística y reduce la competitividad de la industria, “Estamos muy a tiempo para tomar medidas preventivas y evitar afectaciones graves como las que ya enfrentan otros puertos del país”.

En ese sentido, la presidenta de Coparmex Tampico, Ketzalli Rodríguez, señaló que en diversas reuniones con el Gobierno del Estado y municipios, ya se ha puesto sobre la mesa la necesidad de infraestructura vial, así como proyectos de agua que garanticen el suministro para la población, el campo y la industria.

Recordó que en años recientes la sequía y la intrusión salina dejaron a la región sin agua, lo que paralizó primero la agricultura, después la industria y finalmente afectó a la ciudadanía.

La firma del convenio, dijeron los dirigentes empresariales, no se limita a un acto protocolario, sino que representa un compromiso de largo plazo, para coordinar acciones entre cámaras y asociaciones, sumando también a la sociedad civil y al sector académico.

La intención es que cada propuesta se traduzca en proyectos con resultados concretos y medibles en temas como agua, movilidad, seguridad y desarrollo social.

Otro de los aspectos abordados fue la necesidad de fortalecer la seguridad en los entornos comunitarios y familiares, ya que de ello depende también la confianza para invertir y detonar más empleos en la región; coincidieron en que el crecimiento económico no puede desligarse de la estabilidad social.

Con este esfuerzo conjunto, el sector empresarial, industrial y social, busca no solo presentar diagnósticos, sino también respaldar a las autoridades en la toma de decisiones para que los proyectos prioritarios de la región, infraestructura, agua, movilidad y seguridad, puedan materializarse a corto plazo y evitar rezagos que limiten el crecimiento económico.