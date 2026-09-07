Empresarios cuestionan impuestos ante fallas en servicios

El dirigente empresarial consideró que una de las prioridades debe ser aumentar la capacidad hospitalaria y mejorar las condiciones

El sector empresarial considera que uno de los principales retos del Gobierno Federal es mejorar la calidad de los servicios que reciben los trabajadores, particularmente en el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde persisten carencias en infraestructura y atención médica.

Fidel Antuña Batista, presidente nacional de la Comisión Laboral de Coparmex, señaló que durante su visita a Reynosa pudo constatar algunas de estas deficiencias, entre ellas la falta de camas y problemas con los sistemas de aire acondicionado en hospitales del IMSS, condiciones que terminan afectando tanto a los pacientes como al personal de salud.

Más camas y mejores servicios

El dirigente empresarial consideró que una de las prioridades debe ser aumentar la capacidad hospitalaria y mejorar las condiciones en las que se brinda atención médica, particularmente en regiones como la frontera, donde las altas temperaturas hacen todavía más necesaria la operación adecuada de los sistemas de climatización.

Antuña Batista cuestionó que, mientras empresas y trabajadores enfrentan mayores obligaciones económicas, los servicios que deberían beneficiar a la población continúen presentando deficiencias. Desde la perspectiva empresarial, una mayor recaudación tendría que reflejarse también en infraestructura y atención médica de calidad.

Preocupa aumento acelerado al salario mínimo

Otro de los temas que generan preocupación entre los empresarios son los incrementos al salario mínimo registrados durante los últimos años.

El presidente de la Comisión Laboral de Coparmex reconoció que mejorar los ingresos de los trabajadores es necesario, pero advirtió que aumentos de entre 10 y 12 por ciento representan una presión importante para las empresas.

“Uno de los grandes retos, tal vez que tenga la presidenta, es en el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el tema de las camas, tener un mayor número de camas, que esté invirtiendo el Instituto Mexicano del Seguro Social y una mejor calidad del servicio en el Seguro Social”, señaló.

El representante de Coparmex agregó que también existe preocupación por el ritmo de los aumentos salariales, al considerar que se han convertido en un reto constante para las empresas durante los últimos casi ocho años.

“Nos pareció interesante también el tema de los incrementos al salario mínimo, también ya empezamos nosotros a mostrar una preocupación por el incremento, que sean incrementos tan fuertes como del 12 o del 10 por ciento”, explicó.

Frontera ya alcanzó un nivel elevado

Antuña Batista destacó que en la zona fronteriza el salario mínimo ha registrado incrementos importantes y prácticamente ha llegado a un nivel que representa un mayor desafío para los empleadores, mientras que en el resto del país continúan aplicándose aumentos que también elevan los costos laborales.

El sector empresarial enfrenta así un doble reto: cumplir con mayores obligaciones salariales y fiscales, mientras reclama que los recursos que aporta la iniciativa privada se traduzcan en mejores servicios públicos.

Para Coparmex, elevar los ingresos de los trabajadores debe ir acompañado de condiciones que permitan a las empresas mantener su competitividad y conservar las fuentes de empleo, evitando que los incrementos en los costos terminen convirtiéndose en una carga difícil de absorber para los negocios.