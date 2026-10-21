Empresarios buscan respuestas sobre puestos en la Feria 2026

El representante popular dijo que no ha recibido información respecto a contratos, concesiones y convenios con la empresa a la que le fue concesionada la Feria

El empresario victorense, Daniel Pérez, señaló que la solicitud fue entregada antes de que Ninfa Cantú Deándar dejara el cargo y aseguró que continúa sin respuesta y lamentó que, por segundo año consecutivo, Ninfa Cantú Deándar no haya recibido ni atendido las peticiones de empresarios locales.

Pérez mostró un oficio con sello y firma, entregado antes de que la funcionaria dejara su cargo, en el que se solicitaban espacios para los empresarios de Victoria en la Feria 2026; sin embargo, no fueron atendidos.

El representante popular dijo que no ha recibido información oficial respecto a los contratos, concesiones y convenios con la empresa a la que le fue concesionada la Feria 2026, así como los recursos públicos destinados al evento, recaudación, destino de los ingresos, costos y asignación de espacios comerciales, además de las facilidades y participación de los negocios locales.