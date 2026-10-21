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Empresarios buscan respuestas sobre puestos en la Feria 2026

Por: Alfredo Uvalle

20 Octubre 2026, 18:41

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El representante popular dijo que no ha recibido información respecto a contratos, concesiones y convenios con la empresa a la que le fue concesionada la Feria

Empresarios buscan respuestas sobre puestos en la Feria 2026

El empresario victorense, Daniel Pérez, señaló que la solicitud fue entregada antes de que Ninfa Cantú Deándar dejara el cargo y aseguró que continúa sin respuesta y lamentó que, por segundo año consecutivo, Ninfa Cantú Deándar no haya recibido ni atendido las peticiones de empresarios locales.

Pérez mostró un oficio con sello y firma, entregado antes de que la funcionaria dejara su cargo, en el que se solicitaban espacios para los empresarios de Victoria en la Feria 2026; sin embargo, no fueron atendidos. 

El representante popular dijo que no ha recibido información oficial respecto a los contratos, concesiones y convenios con la empresa a la que le fue concesionada la Feria 2026, así como los recursos públicos destinados al evento, recaudación, destino de los ingresos, costos y asignación de espacios comerciales, además de las facilidades y participación de los negocios locales. 

“Exigimos rendición de cuentas y que se dé una explicación del porqué los costos están muy elevados, en puestos de comida, juegos mecánicos, grupos musicales y artistas”, señaló.

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