Empresarios analizan rescatar proyecto turístico en Tampico

La Cámara Nacional de Comercio revisa el plan de los malecones y hoteles en Tampico para impulsar turismo y economía local

Empresarios adheridos a la Cámara Nacional de Comercio en el municipio de Tampico mantienen bajo análisis un proyecto de vieja data que busca detonar el desarrollo turístico mediante la construcción de malecones y hoteles periféricos en la zona del Canal de la Cortadura y la Laguna del Carpintero.

La iniciativa, que en su momento fue planteada al sector privado, vuelve a cobrar relevancia ante el potencial que representa para fortalecer la oferta turística y la actividad económica de la ciudad. Sin embargo, el plan se encuentra todavía en etapa de revisión para determinar su viabilidad en el contexto actual.

El empresario local Eduardo Manzur explicó que hace algunos años se les propuso invertir en este tipo de desarrollos, pero el proyecto no tuvo el seguimiento necesario para concretarse. Por ello, dijo, ahora se retomará el análisis con el fin de evaluar si existen condiciones más favorables.

De acuerdo con integrantes del sector, hay interés mayoritario entre los empresarios para participar en una iniciativa de esta naturaleza, al considerar que podría convertirse en un detonante de inversión, turismo y generación de empleos en la zona sur de Tamaulipas.

No obstante, reconocieron que aún deben definirse aspectos clave como el esquema de inversión, la coordinación entre autoridades y la iniciativa privada, así como los tiempos de ejecución, factores que serán determinantes para que el proyecto finalmente pueda avanzar más allá de la etapa de análisis.