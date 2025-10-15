Empresario es persona no localizada, no secuestro: Fiscalía

La Fiscalía confirmó que en la desaparición del empresario Marco Antonio Mariño Leal en Reynosa no hay indicios de secuestro y siguen las pesquisas

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas confirmó que el empresario Marco Antonio Mariño Leal, vicepresidente de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio, FECANACO, se encuentra como persona no localizada, sin indicios de secuestro; los hechos ocurrieron el pasado 09 de octubre en el municipio de Reynosa; aún continúan las investigaciones para dar con su paradero.

“Se realiza la búsqueda correspondiente en un trabajo interinstitucional, en coordinación con la Guardia Estatal y la Guardia Nacional; están todas las corporaciones e instituciones trabajando en la búsqueda y conocer cuál es la realidad de los hechos”, señaló.

Barrios Mojica dijo que no se puede prejuzgar sobre una acción determinada, si fue una privación, y lo que se tiene considerado es una no localización, tomando en cuenta lo declarado por la familia del empresario reynosense, principalmente porque no existe una llamada de rescate ni algún indicio que permita a las autoridades establecer la comisión de algún delito.