Empleos permanentes alcanzan cifra histórica en Tamaulipas

Este crecimiento refleja una mayor generación de empleos formales y una dinámica favorable para el desarrollo económico de la región

El secretario del Trabajo, Luis Gerardo Illoldi, destacó el fortalecimiento del sector laboral en la zona centro del estado, reflejado en el repunte de afiliaciones registrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

De acuerdo con las cifras, actualmente se contabilizan más de 90 mil personas afiliadas, un resultado considerado positivo, especialmente porque Ciudad Victoria se caracteriza por tener una alta concentración de empleos burocráticos.

Crece la generación de empleos formales en la región

Este crecimiento refleja una mayor generación de empleos formales y una dinámica favorable para el desarrollo económico de la región.