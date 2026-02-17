Emmanuel cumple sueño de ser policía en su tercer aniversario

El personal de la Guardia Estatal lo invitó a abordar las unidades e interactuar con algunas funciones que diariamente emplean durante el cumplimiento del deber

Un niño victorense llamado Emmanuel cumplió su sueño de ser policía por un día de la Guardia Estatal y celebró en su hogar, junto a su familia, su tercer aniversario de vida, luego de que su madre solicitara a los uniformados que asistieran a su cumpleaños en la colonia Manuel A. Ravizé de Ciudad Victoria.

La admiración de Emmanuel por la labor policial

“La admiración de Emmanuel por el trabajo realizado por la Guardia Estatal lo llevó a escoger la temática de policía para su fiesta y se sorprendió cuando vio a los elementos arribar a su propia fiesta”, dijo la mamá del festejado.

Elementos convivieron y mostraron funciones policiales

Además de la toma de fotografías, el personal de la Guardia Estatal lo invitó a abordar las unidades e interactuar con algunas funciones que diariamente emplean durante el cumplimiento del deber, lo que permitió al menor vivir una experiencia cercana al trabajo que realizan los elementos de seguridad.