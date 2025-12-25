Emite Policía de McAllen recomendaciones durante temporada alta

Buscan autoridades de McAllen prevenir accidentes, evitar faltas administrativas y garantizar una estancia segura en la ciudad

Ante el incremento de visitantes por la temporada decembrina, el jefe de la Policía de McAllen, Texas, Víctor Rodríguez, emitió una serie de recomendaciones dirigidas tanto a residentes como a turistas, con el objetivo de prevenir accidentes, evitar faltas administrativas y garantizar una estancia segura en la ciudad.

El funcionario exhortó a respetar los señalamientos de tránsito y las normas de vialidad, al señalar que su incumplimiento puede derivar no solo en accidentes, sino también en sanciones económicas y administrativas.

Indicó que durante esta época, McAllen recibe principalmente visitantes provenientes de los estados mexicanos de Nuevo León y Tamaulipas, así como una afluencia importante de personas de Coahuila y de la Ciudad de México, lo que incrementa el flujo vehicular y peatonal en zonas comerciales y turísticas.

Rodríguez subrayó que en McAllen se mantiene una política de seguridad estricta, basada en la aplicación equitativa de la ley, sin distinción de origen, y que el respeto a las normas es fundamental para preservar la seguridad y la libertad de todos.

“Lo que podemos nosotros pedir a nuestros habitantes y a nuestros visitantes, todos los que vengan aquí a visitar McAllen, es solamente tres cosas: que cuiden de ellos mismos, cuiden su propiedad y reporten cualquier actividad que ellos sospechen que no está bien, para que nosotros podamos responder. Es lo único que podemos pedir a cualquier persona que se localiza aquí en McAllen; lo demás es trabajo de nosotros. Bienvenidos a McAllen todos, estamos aquí para la temporada de Navidad y le deseamos a todos los que vienen a visitarnos y a todos los residentes una feliz Navidad”, expresó.

Finalmente, el jefe policiaco reiteró que el compromiso de la corporación es mantener un entorno seguro durante las fiestas, por lo que invitó a la población a colaborar con la autoridad respetando las leyes locales y reportando cualquier situación irregular.