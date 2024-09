Emite INE exhorto a diputado de Morena por ofender a mujer

Después de calificar como microviolencia la negativa de una mujer para sostener relaciones sexuales con su pareja y que además no le ponga lonche para ir al trabajo, el Instituto Nacional Electoral (INE), emitió un exhorto al Diputado Local de Morena Marte Alejandro Ruiz Nava, al considerar que sus declaraciones, no sólo son un acto irresponsable, sino que atentan contra el derecho de las mujeres a la libre determinación de su sexualidad, así lo dio a conocer Sergio Iván Ruiz Castello.

El Presidente Consejero del Instituto Nacional Electoral en Tamaulipas, refirió que no se trata de una sanción para el legislador, pero que al igual que los próximos diputados locales, tendrán que capacitarse para erradicar conductas y expresiones con trasfondo de violencia de género por parte de sus integrantes.

“En este momento es un exhorto, no está violentando ningún tema, ninguna ley, no por parte del tema electoral, en ese sentido y el como diputado local es libre por supuesto de manifestar sus ideas y llevar las propuestas al congreso que considere pertinentes, ya tocará al congreso en su ámbito de acción discutirlas, aprobarlas si fuera el caso, ósea es un tema independiente de lo que el como diputado pueda hacer nosotros no nos desviamos en ese sentido”, dijo el presidente consejero del INE.

El diputado local de MORENA, acudió a las instalaciones del INE para buscar una explicación de dicho exhorto y expresó sus ideas ante el Presidente Consejero del Instituto, en donde se retractó de haber ofendido a las mujeres.

“Hoy todo es microviolencia, todo es violencia, yo a eso me refería en el sentido de que hoy también esto van a querer tomar como microviolencia o como una situación que denosta, quiero dejar en claro, hagamos el amor y o la guerra, hagamos el amor con nuestras esposas, con nuestras concubinas para poder tener una relación satisfactoria y no me estoy refiriendo a que la obliguen no, no me refiero a eso, enamoremos nos, hagamos cosas diferentes, seamos felices y eso es lo que estoy buscando porque el hombre también tiene derecho”, dijo el legislador tamaulipeco Marte Alejandro Ruiz Nava.

