Emite Gobierno credencial para el sistema de salud pública

El proceso de credencialización incluirá unidades móviles para llevar el registro a comunidades rurales y ejidos de la región.

El Gobierno Federal avanza en la credencialización del Sistema Universal de Salud, un carnet de identidad que podrá ser tramitado por toda la población, tanto derechohabientes como personas sin afiliación a algún servicio médico, informó Rodolfo Rodríguez Bojórquez, coordinador regional de los programas federales de Bienestar.

Explicó que esta credencial busca facilitar la identificación y atención de las personas dentro del sistema universal de salud, incluso en casos donde requieran acudir a una institución médica distinta a la que normalmente utilizan.

El trámite está disponible desde los cero años de edad y contempla datos como fotografía, huellas digitales, CURP y tipo sanguíneo.

En la zona sur de Tamaulipas existen actualmente seis módulos para realizar el trámite, distribuidos en Tampico, Ciudad Madero y Altamira, además de puntos adicionales en el cárcamo de la COMAPA de Altamira y en la colonia Satélite.

Los interesados deben presentar identificación oficial, comprobante de domicilio, CURP y proporcionar un correo electrónico y su tipo de sangre; el trámite es gratuito y la credencial tarda aproximadamente tres semanas en llegar.

Indicó que el operativo general de credencialización está proyectado para concluir entre mayo y junio de 2027, aunque posteriormente continuará de manera permanente. Señaló que en la zona sur existe un universo cercano a 800 mil habitantes y adelantó que se buscan módulos itinerantes para acercar el servicio a comunidades rurales y ejidos, especialmente en Altamira.