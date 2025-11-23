Eligen alcaldesa Carmen Canturosas como Señora Internacional 2026

Reconocen a presidenta municipal por impulsar la relación bilateral entre ambos Laredos, debido a que comparten historia y valores

La presidenta municipal de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal fue elegida como Señora Internacional de México 2026 por impulsar el fortalecimiento de la relación entre los dos Laredos.

Tras recibir el anuncio sobre su distinción, al alcaldesa subrayó la importancia del trabajo conjunto para mantener la unión de ambas comunidades.

“Recibo este reconocimiento no de manera personal, sino como representante del gran pueblo de Nuevo Laredo. Las dos ciudades aprendemos una de la otra; somos una sola comunidad binacional que comparte historia, economía y valores. Agradezco profundamente que mi nombre haya sido considerado y me comprometo a seguir trabajando siempre por mi ciudad y en sinergia con Laredo, Texas”, destacó.

La presidenta municipal afirmó que este reconocimiento es de suma importancia debido a que la organización LULAC impulsa el desarrollo de cientos de jóvenes latinos que radican en Estados Unidos.

“Me llena de orgullo formar parte de esta tradición que, además de fortalecer nuestros lazos, permite que los recursos se destinen a becas para jóvenes de México y Estados Unidos. La comunidad de Laredo siempre nos ha acogido con cariño, y este reconocimiento lo comparto con todo Nuevo Laredo”, agregó.

Su galardón complementa y reafirma el carácter binacional del reconocimiento que, año con año, celebra el trabajo de mujeres que inspiran y unen a las comunidades de los Dos Laredos.