En la Asamblea Plenaria se dio lectura a las conclusiones de los planteamientos expuestos por los trabajadores de la educación

En las instalaciones del SARTET se realizó el XXII Congreso Seccional Extraordinario de la Sección 30 del SNTE, con la participación de 802 delegados efectivos de Tamaulipas.

Durante el encuentro, las y los delegados presentaron y debatieron las propuestas de sus respectivas delegaciones en diez mesas de trabajo, como parte de los preparativos rumbo al Congreso Nacional.

Los participantes fueron electos en 780 asambleas delegacionales celebradas en los 43 municipios del estado.

En la Asamblea Plenaria se dio lectura a las conclusiones de los planteamientos expuestos por los trabajadores de la educación.

Asimismo, mediante voto secreto, se eligió a 125 delegados que representarán a la Sección 30 en el Congreso Nacional, previsto para enero de 2027.

Por otra parte, Arnulfo Rodríguez Treviño continúa con el poder absoluto de la Sección 30 del SNTE en Tamaulipas.