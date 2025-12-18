Eleazar Tejada Torres se jubila tras 43 años de jardinero

“Primero que nada, quiero agradecer a Dios por permitirme llegar a mis 58 años, que cumplí en mayo pasado, y por los 43 años que he dedicado como jardinero al servicio del Gobierno del Estado”, expresó.

“Hoy, al jubilarme, no digo adiós, sino un "hasta pronto" en este hermoso trabajo de jardinería. Con orgullo afirmo que soy un hombre de trabajo, que ha servido con lealtad y honestidad a lo largo de estos años, tengo una familia maravillosa: una esposa, hijos, padres y hermanos, todos ellos ejemplares”, afirma con orgullo.