El Verde va con 60 perfiles competitivos y honestos: Manuel Muñoz

El dirigente estatal explicó que hoy todos los que trabajan a lo largo y ancho de Tamaulipas son verdes de corazón, aunque tengan pasado en otros partidos

El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México en Tamaulipas, Manuel Muñoz Cano, aseguró que el Verde llega fortalecido a la próxima elección con estructura real en los 43 municipios y con alrededor de 60 perfiles de mujeres y hombres competitivos, honorables y honestos, que pasaron por un proceso de selección para encabezar candidaturas.

“Son perfiles que tienen la altura, que son competitivos, que es gente honorable y sobre todo honesta”, afirmó.

En entrevista en el estudio de INFO7 Tamaulipas, Muñoz Cano explicó que el partido ha dejado atrás la etapa de candidaturas sigladas por conveniencia y hoy todos los que trabajan a lo largo y ancho de Tamaulipas son verdes de corazón, aunque tengan pasado en otros partidos.

“Yo también me formé en el Revolucionario Institucional, en el de antes, en el partido que hoy no queda nada. No me avergüenzo, pero hoy encabezamos un proyecto muy convencidos de generar un cambio con honestidad en Tamaulipas”, sostuvo.

El dirigente del Verde explica cómo llega Maki Ortiz al senado

Al ser cuestionado sobre la situación de la senadora, a quien colocan como representante de San Luis Potosí, aclaró que la posición de la reynosense en el Senado proviene de la lista plurinominal nacional del Verde, donde los lugares se acomodan por estrategia nacional, lo que no le resta legitimidad como representante del partido.

“Eso no quiere decir que el chiapaneco sea de Baja California. Representa los intereses del partido a nivel nacional”, explicó.

Respaldo a Maki Ortiz frente a Olga Sosa

Cuestionado sobre las declaraciones de Maki Ortiz en contra de la senadora Olga Sosa, Muñoz Cano señaló que las declaraciones de la senadora reynosense son una apreciación personal; dijo respaldarla totalmente en su actuar como legisladora en la Cámara Alta.

“Estoy de acuerdo con Maki Ortiz en su labor como legisladora. Es una mujer valiente, que se ha subido a tribuna a hablar de temas que no cualquiera lo hace. Ha defendido a las mujeres buscadoras, ha hablado de la extorsión en Tamaulipas y en México”, señaló.

Destacó que en el periodo extraordinario donde se aprobó la Ley General de Bienestar Animal, con 124 artículos trabajados, lo que consideró un legado del Verde para México.

¿Maki a la gubernatura por el Verde?

Sobre una posible candidatura de Maki Ortiz a la gubernatura de Tamaulipas por el Verde, y la versión de su doble nacionalidad, Muñoz Cano respondió que desconoce ese tema, pero reconoció su experiencia y conocimiento del estado.

“Maki es una mujer que tiene experiencia, tiene visión, conoce al dedillo Tamaulipas. Si ella tuviera el interés y el apoyo de la gente, el Partido Verde tendrá un proyecto por Tamaulipas y en favor de los tamaulipecos, y va a tener mi apoyo”, afirmó.

Verdes de corazón

Finalmente, sobre quiénes son los “verdes, verdes, verdes” que contenderán, dijo que en 2021 y 2024 hubo diputados y figuras sigladas por el Verde que no eran del Verde, por acuerdos de coalición con Morena. Hoy, aseguró, la historia es distinta y el partido proyecta cuadros propios y competitivos para el 2027.