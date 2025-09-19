El tiempo no borra el dolor: 13 años sin respuestas en Reynosa

Así es como han vivido las familias de los petroleros fallecidos el 18 de septiembre en una explosión ocurrida en el Complejo Procesador de Gas Burgos

Han pasado 13 años sin respuesta. Así es como han vivido las familias de los petroleros fallecidos el 18 de septiembre en una explosión ocurrida en el Complejo Procesador de Gas Burgos. El recuerdo y la falta de claridad sobre lo que realmente pasó siguen lacerando sus sentimientos.

Modesto Sánchez, familiar de una de las víctimas, señaló: “Desgraciadamente las autoridades han guardado demasiado hermetismo, demasiado silencio en descubrir qué pasó. Ya son 13 años y nadie, absolutamente nadie, dice la verdad. Yo soy de las personas que quieren saber realmente qué pasó, y más que nada para evitar nuevamente que ocurra otra desgracia como la de hace 13 años”.

Las familias reconocen que conocer la verdad no les devolverá a sus seres queridos, pero insisten en que es la única manera de evitar que un hecho similar se repita. Sánchez agregó: “Desgraciadamente, si los sistemas de seguridad están muy caducos o vencidos, ya no hay un protocolo que te garantice que el equipo de seguridad va a solventar una contingencia. Mis compañeros petroleros tienen miedo de que nuevamente pase una eventualidad así”.

El único consuelo que buscan las familias es la verdad sobre lo sucedido.

Sánchez enfatizó: “La verdad, que digan la verdad, simplemente qué pasó. Lo que pasó desgraciadamente no nos va a regresar a mi familiar. Por salud mental de toda la familia petrolera, de los cinco trabajadores y más de 70 personas que murieron en compañías, no se dice nada. Es un secreto a voces que le van a dar carpetazo, y pasarán los días, los años, y nadie, absolutamente nadie, dirá la verdad”.