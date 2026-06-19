El Sotol será sede del primer museo comunitario en Tamaulipas

El proyecto de Brianda Luna Rodríguez y Esmeralda Cepeda Cuéllar, nace con la misión de romper con el "adultocentrismo" y crear una nueva metodología de trabajo

Un proyecto que pone a la niñez en el centro de la toma de decisiones y el desarrollo territorial ha sido seleccionado como el único representante de Tamaulipas entre 600 propuestas a nivel nacional.

Se trata de una iniciativa impulsada por la Secretaría de Cultura Federal en coordinación con la Secretaría de Educación a través del programa "Alas y Raíces", en colaboración con UNICEF, que busca transformar la manera en que nos relacionamos con las infancias, puntualizó Brianda Luna Coproductora.

“Y nosotros creamos este Museo Comunitario a partir de darle visibilidad y colocar al centro a las niñeces, como lo hicimos, nosotros identificamos en la convocatoria una posibilidad de crear libremente y dijimos vamos a apostarle a crear una, un nuevo diseño de como trabajar con las infancias”, señaló.

El proyecto de Brianda Luna Rodríguez y Esmeralda Cepeda Cuéllar, nace con la misión de romper con el "adultocentrismo" y crear una nueva metodología de trabajo basada en la libertad, el juego y la exploración del entorno.

A través de la creación de un Museo Comunitario, se busca que las niñas, niños y adolescentes del ejido El Sotol, en el municipio de Jaumave, narren su propia realidad, sus tradiciones, su gastronomía y su visión sobre temas complejos como la migración y la escasez del agua, entre otros.

"Y lo que buscamos en ese museo es que las infancias se expresen, pero a través del juego puro, siempre hay un tema del adultocentrismo que nos co9mplica, que queremos darles instrucciones a las infancias y este museo dice vamos en libertad”, explicó.

Como parte de esta metodología innovadora, el proyecto evolucionará en un campamento comunitario, encuentro que se llevará a cabo del 18 al 25 de julio en el ejido El Sotol, en el corazón de la Sierra Madre Oriental, donde se realizarán actividades lúdicas y de reflexión que conectan el pasado y el presente a través de la mirada infantil.

“Entonces tenemos un proyecto que también es intergeneracional convoca también a las abuelas, a los ejidatarios, convoca a los habitantes de esa comunidad convoca a las maestras de la comunidad y a las autoridades del municipio y nos reunimos para jugar, pero para jugar también hablando sobre migración”, dijo Brianda Luna.

Este reconocimiento nacional no solo es un logro para el equipo de trabajo, sino un compromiso con la comunidad para seguir creando espacios de encuentro donde las metodologías tradicionales dan paso a una forma más auténtica y real de trabajar por el bienestar de niñas, niños y adolescentes.