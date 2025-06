 El sistema IMSS-Bienestar en Tamaulipas no capacita a sus médicos

“Hay médicos ahí que tienen una edad ya mayor, que no se han actualizado, si hay oftalmólogos, pero recordemos que nos pasaron una plantilla de algunos cirujanos que ya tienen cierta edad, no todos dominan o la mayoría no domina o no tienen ese entrenamiento para poder hacer ese tipo de cirugías”, y agregó:

“Se dieron algunos cursos, sin embargo, algunos médicos no se sienten con la seguridad de poder hacer estas cirugías, sin embargo, lo que estamos haciendo es que médicos de otros hospitales de IMSS-Bienestar van a colaborar para hacer equipo y hacer mega campañas”, dijo el funcionario.