El Gobernador Américo Villarreal destaca labor del Periodismo

En el marco de la celebración del Día del Periodista, evento realizado en Ciudad Victoria, el Gobernador Américo Villarreal Anaya enfatizó que el periodismo debe ser visto no solo como un revelador de hechos, sino como una herramienta significativa en la construcción de la realidad.

Este proceso requiere memoria, pensamiento, información y pasión profesional para crear un mejor entorno social, algo que, según él, está muy lejos de poder ofrecer la inteligencia artificial.

Villarreal Anaya afirmó:

"Nuestra política de comunicación social reconoce la verdad como principio, la libertad como derecho y un flujo abierto y sin censura de información y opiniones. Todo lo cual fortalece nuestra democracia, nuestra unidad como sociedad y la conciencia sobre el momento histórico que vivimos. Aquí en Tamaulipas no se persigue ni se intenta silenciar a nadie; la libertad de expresión y de opinión son respetadas sin limitación alguna, más allá del derecho de terceros. Como decía el presidente Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz".

Durante el evento, el gobernador hizo referencia a la frase que establece un símil entre el periodismo y la medicina, y más específicamente entre el periodismo y la cirugía.

"El periodismo debe ejercerse desde la responsabilidad, dando la cara y firmando quién es el cirujano que tiene en su mano ese bisturí, sin el anonimato que generalmente es cobarde y esconde intereses. No pondero ni valoro una nota de redes sociales que no sé quién la escribió. No la puedo interactuar ni asimilar para mover el rumbo de una brújula de una función de gobierno. No hay quien la respalde, un editorial que no se firma no tiene peso".

El mandatario tamaulipeco ilustró su punto con una analogía médica:

"Si tuvieran una pretensión médica de medicamentos antihipertensivos y llegaran a la farmacia con una receta firmada por un 'doctor anónimo', ¿surtirían la receta? No, porque no se puede tomar lo que no se respalda. Necesitamos que el periodismo tenga una firma, que los periodistas digan 'yo soy el que pongo esta nota porque es investigación periodística'. Eso hay que tomarlo en cuenta para poder analizarlo".

Villarreal Anaya también abordó las nuevas amenazas que enfrenta el periodismo en el espacio público, destacando la calidad de la información.

"Los medios han cambiado de forma muy significativa. Se han abierto posibilidades de difusión, pero los principios del periodismo deben permanecer. Debemos garantizar un lugar importante a la veracidad y a la ética. Las ideas verdaderas son esenciales, ya que la certeza de los hechos ha proyectado a la humanidad hacia el desarrollo y la innovación".

El gobernador concluyó:

"Por el contrario, las ideas hilvanadas en falsas narrativas generan exclusión, violencia, ignorancia y desigualdad. Necesitamos seguir trabajando para que la información y la verdad sean una misma exigencia, y que el uso abierto y libre de la información nos sirva para mejorar la toma de decisiones".

En cada una de las mesas del recinto, participaron las y los secretarios de su gabinete, intercambiando impresiones sobre el quehacer público y las acciones de gobierno en beneficio de las familias tamaulipecas.