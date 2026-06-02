El cancro de los cítricos impacta producción y empleo

Alrededor de 70 mil empleos dependen de la citricultura: trabajadores del campo, cortadores, transportistas, personal de empacadoras e industria derivada.

La problemática del cancro de los cítricos en la región continúa generando afectaciones no solo en la producción agrícola, sino también en la economía local, donde miles de empleos dependen directamente de esta actividad.

De acuerdo con información de Ricardo Álvarez Ramos Coordinador de la campaña de los cítricos y autoridades del sector, aunque el fruto proveniente de árboles infectados no representa un riesgo para la salud humana y puede consumirse sin causar daño, su apariencia deteriorada provoca que pierda valor comercial en los mercados. Ante ello, se exhorta a la población a evitar adquirir cítricos con manchas o lesiones visibles, lo que permite identificar posibles casos de la enfermedad.

El impacto económico es significativo. Se estima que alrededor de 70 mil empleos directos dependen de la citricultura en la región, incluyendo trabajadores del campo, cortadores, transportistas, personal de empacadoras e industria derivada. A esto se suma la actividad comercial en zonas urbanas, especialmente en el centro de la ciudad, donde diversos negocios, restaurantes y servicios están vinculados indirectamente con la producción agrícola.

Otro de los problemas detectados es la limitada capacidad de procesamiento industrial. Actualmente, solo existen dos plantas procesadoras —conocidas como “mugueras”— que resultan insuficientes para absorber la totalidad de la producción citrícola local, lo que incrementa las pérdidas para los productores.

En cuanto a los antecedentes, el cancro de los cítricos fue detectado en Matamoros en 2016, en el ejido La Palangana, donde se eliminaron cerca de 500 árboles infectados.

En ese momento, se promovió la sustitución del limón mexicano por variedades más resistentes como el limón italiano y el limón persa. Sin embargo, algunos productores continuaron resembrando limón mexicano, lo que favoreció la reaparición de la enfermedad.

Para 2017, se registraron nuevos brotes en zonas como Veracruz y Progreso, donde se eliminaron más de 560 árboles, además de implementarse medidas sanitarias adicionales para contener la propagación.

Autoridades reiteran que el control del cancro de los cítricos requiere la colaboración de los productores y la ciudadanía, especialmente en la eliminación de árboles infectados y el cumplimiento de recomendaciones técnicas, con el objetivo de evitar mayores afectaciones a una de las principales actividades económicas de la región.