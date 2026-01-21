El 2025 cerró con violencia de género en Nuevo Laredo

De acuerdo con el reporte que les entregó la Fiscalía, en octubre, noviembre y diciembre de 2025 se registraron 149 denuncias por violencia contra las mujeres

Una mujer de 39 años de edad fue asesinada por su pareja, dentro de su propio hogar en la Colonia Las Alazanas, informó Cinthia Rodríguez Leija, directora del Instituto Municipal de la Mujer, al dar a conocer cifras del último trimestre del año pasado.

“Cerramos un año complejo respecto a la violencia de género, tuvimos casos de violencia severa atendidos en la Casa Violeta, que es la casa de refugio para mujeres en este tipo de situaciones. “Y también el Instituto de la Mujer estuvo atendiendo casos de violencia aquí en Nuevo Laredo, y desafortunadamente cerramos este trimestre con un feminicidio en la ciudad”, expresó Rodríguez Leija.

De acuerdo con el reporte que les entregó la Fiscalía, en octubre, noviembre y diciembre de 2025 se registraron 149 denuncias por violencia psicológica, física y sexual contra las mujeres.

También hay denuncias por acoso cibernético, que incluyen phishing, sextorsión y ciberacoso principalmente a mujeres de entre los 23 a los 47 años de edad, y 1 caso de 61 años.

Respecto a las modalidades de la violencia, son de tipo doloso, física, patrimonial y psicológica.

Suman 62 denuncias por violencia física, las víctimas son desde los tres años hasta los 78.