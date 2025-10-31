Ejército Mexicano asegura armamento en Tamaulipas 

Además de las armas, se detuvieron a 15 personas y se aseguró equipo táctico, vehículos y más de 100 dósis de presuntos narcóticos

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a través de las Comandancias de la IV Región Militar y 48/a. Zona Militar, en coordinación con personal de la Guardia Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública, logró la detención de personas y armamento en Tamaulipas.

Esto se logró gracias a patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres en el municipio de Abasolo, Tamaulipas, donde se detuvieron a 15 personas y se aseguraron cuatro armas largas, 26 cargadores, 720 cartuchos, 100 dosis de posible marihuana, 4 vehículos y quipo de comunicación.

El Ejército hizo del conocimiento a la población que, en cumplimiento a lo establecido en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, este tipo de acciones se han reforzado en los 43 municipios de Tamaulipas.

Los detenidos y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica, continuar con las investigaciones y las acciones periciales pertinentes.

De acuerdo con un comunicado emitido por la Sedena, se da a conocer que, estas actividades se realizaron con estricto apego al estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos, coadyuvando a preservar las libertades, el orden y la paz pública de la sociedad tamaulipeca.

De esta manera, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional reafirman la indeclinable decisión del gobierno federal para inhibir las actividades de la delincuencia organizada y refrendan su compromiso de velar y salvaguardar la paz y seguridad de la población.