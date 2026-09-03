Ejército invita a Paseo Dominical en Nuevo Laredo este domingo

No es la primera vez que se realiza este evento, Paseo Dominical, y siempre con una gran afluencia de familias de Nuevo Laredo

Este domingo, el 29 Regimiento de Caballería de Nuevo Laredo abrirá sus puertas a todas las familias para que conozcan sus instalaciones, el equipo y puedan convivir con los soldados en un Paseo Dominical.

El seis de septiembre, a partir de las 9:00 de la mañana, las y los neolaredenses de todas las edades tendrán acceso al Cuartel Militar “Macario Zamora”, ubicado en la Calle Doctor Mier 6099, en la Colonia Militar, donde habrá diversas actividades divertidas y de aprendizaje.

Preparan exhibiciones y módulos informativos

Se tendrá exhibición de vehículos militares, exposición fotográfica, módulo de vestuario y equipo táctico, área con animales del zoológico, un módulo de cultura vial por parte de la Dirección de Tránsito y Vialidad, módulo de atención a víctimas de violencia, módulo de Protección Civil y otro del Servicio Militar Nacional.

Igualmente, se instalará un módulo contra las adicciones, módulo del Plan DN-III-E, módulo de primeros auxilios, módulo de pista canina, módulo de equitación, área de venado y otros animales, así como transporte militar.

No es la primera vez que se realiza este evento, Paseo Dominical, y siempre con una gran afluencia de familias de Nuevo Laredo.