Ejecutan a hombre en Reynosa; menor fallece por bala perdida

Una camioneta negra sin placas en la que viajaban los agresores impactó al vehículo de la víctima, tras lo cual abrieron fuego en su contra.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un hombre fue asesinado a balazos la mañana de este jueves en calles de Reynosa, Tamaulipas, en un ataque que también dejó como saldo una víctima colateral.

Los hechos se registraron alrededor de las 7:30 horas de este 30 de abril, cuando la víctima circulaba a bordo de una camioneta Acadia color plata sobre el bulevar Miguel Hidalgo, en dirección al poniente, a la altura de la colonia Las Quintas.

La víctima fue identificada como el ingeniero Manuel Juárez, trabajador de Pemex, quien murió en el lugar tras el ataque directo.

Ataque armado a plena luz del día

De acuerdo con los primeros reportes, una camioneta negra sin placas en la que viajaban los agresores impactó al vehículo de la víctima, tras lo cual abrieron fuego en su contra.

El conductor intentó escapar, pero fue alcanzado por los atacantes, quienes le dispararon hasta privarlo de la vida. Su cuerpo quedó sobre el camellón central, mientras que los responsables huyeron del lugar.

Confirman muerte de víctima colateral

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que se atendió un reporte por una persona lesionada por arma de fuego en la zona. Paramédicos de Protección Civil acudieron al sitio y confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Durante la agresión, una menor de edad resultó herida por impacto de bala. Fue trasladada de emergencia al Hospital Las Fuentes, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

La víctima colateral presuntamente sería estudiante de nivel medio superior del Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas (ICEST)

#VoceríaInforma



Autoridades atendieron un reporte sobre una persona lesionada por proyectil de arma de fuego en el bulevar Miguel Hidalgo, a la altura de la colonia Las Quintas, en Reynosa.



De acuerdo con información preliminar, se reportó la detonación de un arma de fuego y el… pic.twitter.com/3tkLtcYdkC — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) April 30, 2026

Autoridades investigan el ataque

El área fue acordonada por elementos de la Guardia Estatal y la Guardia Nacional, mientras personal de la Fiscalía de Tamaulipas realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento de indicios para integrar la carpeta de investigación.

De manera preliminar, se informó que el hombre fallecido fue identificado como Manuel "N", de aproximadamente 50 años de edad, quien presuntamente se dedicaba a la venta de vehículos.