Egresan 33 elementos de seguridad del curso de medicina táctica

Un total de 33 integrantes de la Guardia Estatal y otras corporaciones de seguridad concluyeron el vigésimo primer bloque del Curso de Medicina Táctica Policial

El secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Carlos Arturo Pancardo Escudero, reconoció el esfuerzo de 26 hombres y siete mujeres integrantes de la Guardia Estatal, Guías Técnicos, Policía Procesal y Cuerpos de Vigilancia, Custodia y Seguridad por agregar estos conocimientos a su formación profesional.

Reconocen a elementos operativos por fortalecer su capacitación

Se trata de 33 elementos operativos que egresaron del 21º bloque de este curso impartido por la dependencia estatal y que les permite integrarse al trabajo en cada una de sus trincheras.

‘’Lleven estas herramientas con humildad con profesionalismo y con la convicción de que cada intervención debe estar guiada por el respeto a la vida, los derechos humanos y los valores que dan sentido a nuestra labor’’, dijo Pancardo Escudero.

Tras un mes de formación en atención prehospitalaria, 33 elementos operativos de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) egresaron del vigésimo primer bloque del Curso de Medicina Táctica Policial.