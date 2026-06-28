Educación Tamaulipas refuerza clase con “Tamaulipas Aprende”

La evaluación estatal tiene como objetivo conocer el nivel de aprendizaje de alumnos de 3.º y 6.º grado de Educación Primaria y 3.º de Educación Secundaria

La Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) puso en marcha una serie de estrategias para fortalecer los aprendizajes fundamentales de los estudiantes a partir de los resultados de la Prueba “Tamaulipas Aprende”.

La evaluación estatal tiene como objetivo conocer el nivel de aprendizaje de alumnos de 3.º y 6.º grado de Educación Primaria y 3.º de Educación Secundaria, y sus resultados se usan para diseñar acciones que mejoren la calidad educativa.

Acciones implementadas:

Cursos de regularización en las escuelas cuyos resultados se ubican por debajo de la media.

Capacitación docente personalizada, enfocada en las áreas de oportunidad detectadas por la prueba.

Análisis de resultados para desarrollar estrategias educativas adaptadas a cada región, en colaboración con el sector educativo local.

Reuniones con supervisores de educación básica para compartir resultados y planificar estrategias de repaso y apoyo a los estudiantes.

“El objetivo de estas acciones es reducir el rezago educativo y garantizar que todos los alumnos tengan acceso a una educación de calidad”, afirmó el secretario de Educación.

Dijo que los docentes regresan a sus centros de trabajo la última semana de agosto para recibir las capacitaciones correspondientes. Durante tres días se imparten sesiones específicas para fortalecer contenidos en los que se detectó mayor rezago, matemáticas, español u otros temas particulares, de modo que los maestros refuercen los temas donde sus alumnos presentan más áreas de oportunidad.

Con estas medidas, la SET busca convertir los resultados de la Prueba “Tamaulipas Aprende” en herramientas prácticas para elevar el aprendizaje y cerrar brechas educativas en todo el estado.