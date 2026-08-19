Educación Tamaulipas defiende acceso al examen USICAM

USICAM precisó que, en el caso de Tamaulipas, dicho examen se aplica de manera regionalizada para facilitar la participación de los aspirantes.

Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación de Tamaulipas, afirmó que a nivel nacional todas y todos los egresados de las escuelas normales tienen derecho a presentar el examen de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, (USICAM), un órgano administrativo de la SEP encargado de coordinar la carrera docente en México.

USICAM y precisó que, en el caso de Tamaulipas, dicho examen se aplica de manera regionalizada para facilitar la participación de los aspirantes.

Valdez García explicó que la regionalización busca apoyar a los jóvenes para que presenten la evaluación más cerca de su lugar de residencia y puedan permanecer con sus familias. “Cuando yo era maestro, al terminar la normal te mandaban incluso fuera del estado; a mí me tocó estar en Coahuila. Ahora se busca que los nuevos docentes se beneficien de estar cerca de sus familias”, dijo.

Sobre la asignación de plazas, el funcionario indicó que el concurso ordena a los aspirantes en un rango de prelación y que el número de plazas lo determina la Federación en función de las vacantes existentes.

Los estudiantes mejor posicionados en la lista son quienes obtienen las plazas de manera directa, mientras que quienes no alcanzan un lugar tienen la opción de volver a presentar el examen.

Valdez García añadió que el USICAM, suele anunciar convocatorias y cursos cada tres a cinco meses para distintas plazas como de secundaria, primaria y preescolar, lo que provoca la acumulación de egresados de las normales interesados en concursar.

En cuanto a la oferta formativa en la entidad, el secretario señaló que Tamaulipas cuenta con seis escuelas normales públicas y nueve particulares.

“Habitualmente, los egresados de las normales públicas, incluidas las rurales, obtienen buenos puntajes y acceden a plazas en los distintos niveles: rurales, semiurbanas y urbanas, cumpliendo el objetivo de garantizar una formación de calidad para que los nuevos maestros, sin importar si ocupan una plaza rural o urbana, tengan un desempeño óptimo en el ejercicio de su profesión”, concluyó.