Educación soluciona conflicto en Primaria Leona Vicario

La Secretaría de Educación de Tamaulipas, procedió a solucionar el conflicto de falta de maestro titular en la Primaria Leona Vicario en Ciudad Victoria, sin embargo y de acuerdo con padres de familia, faltan tres docentes más en las diferentes especialidades.

La Subsecretaria de Educación Básica, Nora de los Reyes, aseguró que el recurso de este plantel ya está solucionado al comisionar a la Maestra titular de nombre Cinthia Vianey Selvera Tovar del tercer grado.

“El problema que tenemos ahí con ellos y que fueron a solicitarme, es solamente el maestro de tercer grado, que es un proceso gradual, el maestro se jubiló sin avisarnos, entonces nos agarró así de sorpresa, no teníamos preparado el recurso, por eso nos hemos tardado por la cuestión administrativa, pero ellos solamente plantearon el docente”, dijo la funcionaria de la secretaría de Educación.

Sin embargo, a pesar de esta resolución, los padres de familia han señalado que aún faltan tres docentes en diferentes especialidades: Inglés, Arte y Aula de Medios, situación que sigue afectando el desarrollo académico de los estudiantes.

Cris Puente, madre de familia, dijo que han recibido apoyo de otras instituciones que están en la misma situación y que pese a que las circunstancias que no son las mejores, han recibido el apoyo de otras escuelas y maestros.