Educación será eje del segundo informe de Reynosa

Entre las propiedades se encuentra un predio ubicado a un costado de la Presidencia Municipal, la llamada Casa de los Nassar, junto a La Fogata

La educación será uno de los temas que destacará el alcalde Carlos Víctor Peña Ortiz durante su segundo informe de actividades, que se realizará el próximo 6 de septiembre a las 11:00 de la mañana, en un salón de eventos de Reynosa.

El presidente municipal adelantó que, entre los proyectos para el siguiente año, se encuentra la gestión ante el Gobierno Federal para concretar la instalación de una Universidad de la Salud en la ciudad.

Municipio ya cuenta con posibles terrenos

Peña Ortiz informó que el municipio ya adquirió terrenos ubicados en el primer cuadro de Reynosa, los cuales serían ofrecidos para hacer posible este proyecto educativo.

Entre las propiedades se encuentra un predio ubicado a un costado de la Presidencia Municipal, la llamada Casa de los Nassar, junto a La Fogata, así como otro terreno ubicado a un costado de Sams, donde anteriormente funcionaba un centro nocturno.

El alcalde señaló que estas adquisiciones forman parte de la estrategia para contar con espacios disponibles y facilitar la llegada de la institución a la zona centro.

“Hemos hecho primarias, secundarias, prepas, esperemos el siguiente año gestionar la Universidad de la Salud. Tenemos ya los predios en el primer cuadro”, declaró.

Proyecto busca reactivar el primer cuadro de Reynosa

Explicó que los terrenos podrían ser ofertados al Gobierno Federal como parte de las gestiones para concretar la universidad pública.

Peña Ortiz destacó que el proyecto tendría además un impacto en la recuperación del primer cuadro de Reynosa, al generar mayor presencia de jóvenes y actividad en esta zona de la ciudad.

“Es lo que se quiere ofertar al Gobierno Federal para poder traer la Universidad de la Salud, y que tengamos un lugar céntrico en donde los jóvenes puedan convivir y revivir lo que es el primer cuadro de la ciudad”, señaló.

Durante su segundo informe, el alcalde dará a conocer los resultados de su administración en materia educativa y los proyectos que pretende impulsar durante el próximo año.