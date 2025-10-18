Educación rehabilitará escuelas dañadas por lluvias

El secretario de Educación en la entidad reconoció que son colonias que se inundan, en donde el agua entró por debajo y se filtró a través de los pisos

La Secretaría de Educación y el Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE), en coordinación con los municipios de Tampico, Madero y Altamira, realizarán los trabajos correspondientes para rehabilitar las escuelas dañadas por las lluvias registradas la semana pasada en el sur de la entidad, informó Miguel Ángel Valdez García.

“El principal problema fue que encontramos pisos levantados, instalaciones eléctricas parcialmente dañadas y, en algunos casos, pérdida de papelería y libros de texto que no pudieron rescatarse”, señaló.

En una primera etapa se trabajará en ocho escuelas, mismas que presentan daños severos debido al ingreso del agua en sus instalaciones, de igual manera participan las COMAPAS, organismo que instalará un material especial para evitar que el agua vuelva a filtrarse por el piso.