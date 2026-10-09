Educación Física impulsa ejercicio y buenos hábitos en niños

La Semana de la Educación Física busca que los niños conviertan el ejercicio, la buena alimentación y el cuidado de su salud en hábitos

Para mantener una vida saludable, los niños ya saben qué hacer: caminar, correr, hacer ejercicio, llevar una dieta balanceada y evitar la comida chatarra, aunque ahora el reto es llevar esos conocimientos a la práctica.

En un sondeo, los alumnos explicaron algunas de las acciones que consideran importantes para mantenerse saludables.

“Caminar, hacer mucho ejercicio, correr y comer saludable todos los días, tener una dieta balanceada, no comer chatarra, comer muy saludable”, señalaron.

Semana de la Educación Física promueve el ejercicio

Por ello, escuelas primarias como la José Escandón realizan la Semana de la Educación Física, donde los estudiantes participaron en una competencia de carreras para promover la importancia de mantenerse activos.

Jesús Tadeo, alumno de la institución, consideró que este tipo de actividades son importantes para quienes practican algún deporte.

“Muy bien, porque ayuda mucho a la gente que quiere hacer deporte, fútbol, básquetbol, béisbol, voleibol, lo que ustedes quieran jugar; nos ayuda muy bien a que corran”, comentó.

Aunque los nombres de las materias han cambiado con el paso del tiempo, la Semana Internacional de la Educación Física busca recuperar la relevancia de esta asignatura como parte de la formación integral de los estudiantes.

Rafael Villazana García, asesor de Educación Física, explicó que estos contenidos actualmente forman parte del programa de Vida Saludable y buscan fomentar buenos hábitos entre los estudiantes.

“Es una materia que se puede considerar como una asignatura, porque está incluida dentro de un programa que se llama Vida Saludable, en un rubro de la materia que se llama De lo Humano a lo Comunitario. Los nombres de las materias han cambiado, pero nos encargamos de fomentar lo que son los hábitos de salud”, señaló.

Buscan llevar los hábitos saludables a casa

Con esta actividad, los alumnos pasaron de la teoría a la práctica y ahora el reto es llevar esos hábitos a casa, para que la actividad física y una alimentación saludable también formen parte de su vida cotidiana.

Alejandro Acuña Zárate, alumno, resumió algunos de los alimentos que considera necesarios para una buena alimentación: “Comer carne, verduras y arroz”, dijo.

Valeria Alvarado, alumna, advirtió sobre los efectos de la comida poco saludable y destacó la importancia de cambiar los hábitos: “Comer comida chatarra, y eso te hace mal; lo que necesitamos es comer saludable”, comentó.

Alexa, alumna, también destacó la importancia de cuidar la alimentación y atender la salud. “Comer saludable y llevarnos al doctor cada que nos enfermamos para mantenernos sanos”, dijo.

Mientras que Iker, alumno, fue más específico al hablar de lo que debe evitarse: “No comer comida chatarra, como las papitas y bebidas azucaradas”, señaló.

Más allá de una competencia escolar, la Semana de la Educación Física busca que los niños conviertan el ejercicio, la buena alimentación y el cuidado de su salud en hábitos que trasciendan las aulas y lleguen también a sus hogares.