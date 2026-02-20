Educación entrega 2,000 nombramientos en menos de dos meses

En los próximos días, se prevé la entrega de 100 nombramientos adicionales, principalmente para maestras y maestros que están frente a grupo

El secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, informó que, durante el presente año, se han entregado 2 mil nombramientos y que en los próximos días harán lo propio con la cantidad de 100 nombramientos más a trabajadores de la educación, principalmente de maestras y maestros frente a grupo, problemática que se ha venido arrastrando desde hace muchos años en Tamaulipas.

“En este año ya van cerca de 2,000 nombramientos; claro, ahí van entre promociones y reubicaciones, pero estamos previendo ahora que ya tengamos el ciclo escolar, con estudiantes de la normal, yo creo que volver a lanzar unas 500 nuevas plazas; esto depende de la USICAM, depende de la federación”, señaló.

Durante la entrevista realizada en el marco de la conmemoración del 113.° aniversario del Día del Ejército Mexicano, ceremonia realizada en las instalaciones del 77 Batallón de Infantería de Ciudad Victoria, Valdez García, resaltó la buena relación entre la Secretaría de Educación y la Sección 30 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), trabajo en equipo para la entrega de dichos nombramientos.

