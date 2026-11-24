La Secretaría de Educación entregó más de 12 toneladas de juguetes nuevos que el DIF distribuirá entre niñas y niños durante Navidad

Más de 5 mil juguetes nuevos, equivalentes a poco más de 12 toneladas, fueron entregados por la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) al Sistema DIF Estatal como parte de la colecta DIFtón “Juguetes por montón” 2026, cuyo objetivo es llevar regalos a niñas y niños de la entidad durante las próximas fiestas navideñas.

La entrega se realizó en Ciudad Victoria y estuvo encabezada por el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, quien acudió acompañado por el subsecretario de Administración, Hugo Fonseca Reyes, para hacer llegar los artículos reunidos por trabajadores del sector educativo.

Los juguetes serán distribuidos por el DIF Tamaulipas durante la temporada decembrina entre menores de distintas comunidades del estado.

Reúnen bicicletas, muñecas y figuras de acción

La donación incluye distintos artículos recreativos destinados a niñas y niños de entre 1 y 12 años. Entre los regalos entregados se encuentran bicicletas, patinetas, patines, camiones, carritos, muñecas y figuras de acción.

Valdez García reconoció la participación del personal administrativo de las diferentes subsecretarías de la SET, así como de los trabajadores de los Organismos Públicos Descentralizados (OPD) vinculados con el sector educativo, quienes contribuyeron con sus aportaciones para reunir los juguetes.

El funcionario destacó que la respuesta de los trabajadores refleja la solidaridad y el compromiso social de la comunidad educativa, al sumarse a una iniciativa dirigida a brindar momentos de alegría a la niñez tamaulipeca.

DIF Tamaulipas distribuirá los regalos en Navidad

El titular de Educación también reconoció la labor de María de Villarreal, presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, por impulsar programas y campañas de asistencia dirigidos a los sectores vulnerables de la población.

Señaló que el DIFtón forma parte de las acciones de apoyo social promovidas por el organismo estatal, que busca reunir donativos para beneficiar a niñas y niños durante las celebraciones navideñas.

La campaña se desarrolla bajo la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya, cuyo gobierno ha señalado el bienestar de las familias tamaulipecas como uno de sus objetivos.

Con esta aportación, el sector educativo se sumó a la colecta “Juguetes por montón” 2026, con la entrega de miles de artículos nuevos que serán destinados a la población infantil del estado.