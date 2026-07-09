Educación confirma tener “paquete completo” para regreso a clases

Los padres de familia, así como las y los estudiantes, contarán con la entrega de útiles escolares en beneficio de 632 mil alumnos

El secretario de Educación, Miguel Valdéz, confirmó que se cuenta con “paquete completo” para el próximo ciclo escolar 2026-2027, en donde los padres de familia, así como las y los estudiantes, contarán con la entrega de útiles escolares en beneficio de 632 mil estudiantes en los 43 municipios del estado para el nivel básico, preescolar, primaria y secundaria, además de los uniformes y la beca Rita Cetina.

Además, resaltó la entrega de uniformes en 32 municipios en escuelas del nivel básico y las becas educativas del programa federal “Rita Cetina”, por lo que aseguró que todo se encuentra listo para realizar la entrega correspondiente.

“Y si finalmente le añadimos que ya operará de parte del gobierno federal de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, el programa Rita Cetina, la beca para el nivel primaria, pues ya tenemos el paquete completo para las mamás y papás, para que los gastos se le reduzcan a cero”, señaló Valdéz García.

El funcionario estatal dijo que los padres de familia contarán con el pago de inscripción con recursos de la beca Rita Cetina, contarán con los uniformes y de igual manera con los útiles escolares”.