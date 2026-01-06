Educación confirma robos y vandalismo en 6 escuelas de Tamaulipas

En dos de los casos, las autoridades cuentan con videos de cámaras de vigilancia y ya se interpusieron las denuncias correspondientes

El secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, confirmó que seis escuelas de los niveles de preescolar, primaria y secundaria fueron blanco de robo y vandalismo. En dos de los casos, las autoridades cuentan con videos de cámaras de vigilancia y ya se interpusieron las denuncias correspondientes por parte de los directivos de los planteles educativos afectados.

¿Qué tipo de daños se registraron en las escuelas?

El funcionario detalló que dos planteles son de educación preescolar, uno de secundaria y tres de nivel primaria. Durante los hechos, se registró el robo de equipo de cómputo, cableado y cable de cobre, además de daños a puertas y ventanas.

“Dos son de educación preescolar, una de secundaria y tres son de primarias, se robaron equipo de cómputo, cable, mucho cable de cobre y por hacer la maldad nos rompieron puertas y nos quebraron ventanas”, señaló.

¿En qué municipios ocurrieron los robos?

Los seis robos se registraron en los siguientes municipios:

Matamoros: 2 escuelas

2 escuelas Altamira: 1 escuela

1 escuela Tampico: 2 escuelas

2 escuelas Reynosa: 1 escuela

¿Qué medidas se aplicarán ante las bajas temperaturas?

El titular de Educación estatal informó que se emitirá una circular de recordatorio a todas las escuelas por las bajas temperaturas previstas para el regreso a clases, programado para el lunes 12 de enero.

Indicó que, cuando la temperatura sea menor a cinco grados, la asistencia quedará a criterio de madres y padres de familia, mientras que por debajo de cero grados se aplicará el cierre de escuelas. El monitoreo se realizará en coordinación con Protección Civil.