La SET destaca avances educativos en Tamaulipas, pero reconoce retos para ampliar la cobertura universitaria y de bachillerato

La educación representa una de las principales herramientas para prevenir la violencia y ofrecer mejores oportunidades de desarrollo a niñas, niños y jóvenes, afirmó Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación de Tamaulipas, al destacar los avances registrados en el estado durante la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya.

El funcionario sostuvo que la asistencia a las escuelas tiene un impacto significativo en la formación de las nuevas generaciones, por lo que consideró que fortalecer el sistema educativo también contribuye a construir una sociedad con mejores condiciones de convivencia.

"Como hoy declaró en la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum, la educación es el escudo contra todo lo que, en la sociedad, especialmente la violencia, ocurre y cerramos (materia educativa) en Tamaulipas muy bien", expresó.

Tamaulipas destaca en cobertura de educación superior

Valdez García señaló que la entidad ha conseguido avances en distintos indicadores educativos, particularmente en el nivel superior, donde actualmente se encuentra entre los primeros cinco lugares nacionales en cobertura.

Asimismo, indicó que Tamaulipas ocupa una posición dentro de los primeros 10 estados en la implementación de proyectos científicos y tecnológicos, resultado que atribuyó al impulso de las actividades académicas y al talento de los estudiantes.

Como ejemplo, mencionó el reconocimiento que realizó el Gobierno de México a 68 estudiantes de educación media superior y superior de distintas entidades del país. De ese grupo, cinco jóvenes eran tamaulipecos.

Además, durante la presentación de ocho proyectos ganadores, tres correspondieron a estudiantes del estado, lo que destacó como una muestra del potencial académico y científico de la juventud tamaulipeca.

Reconocen retos para ampliar los espacios universitarios

Pese a los resultados, el titular de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) reconoció que todavía existen desafíos para garantizar que más jóvenes puedan continuar sus estudios después del bachillerato.

Explicó que actualmente solamente cuatro de cada 10 jóvenes tienen asegurado un lugar en la educación superior, por lo que consideró necesario incrementar la infraestructura y generar nuevas oportunidades de ingreso.

En ese sentido, señaló que a nivel nacional se requiere crear un millón de espacios adicionales para atender la demanda de quienes buscan acceder a estudios universitarios.

Estado alcanza segundo lugar nacional en cobertura de bachillerato

Entre los resultados que destacó el secretario se encuentra la cobertura de educación media superior, nivel en el que Tamaulipas ocupa el segundo lugar nacional.

El funcionario señaló que la entidad logró cumplir con la meta relacionada con la atención de 500 mil estudiantes de bachillerato planteada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

"La buena noticia con el Dr. Américo Villarreal al cerrar el año entonces es que los 500 mil alumnos que quería la presidenta en media superior, que nos cupieran en todos los estados, pues aquí se cumplieron, en media superior tenemos el segundo lugar en cobertura", enfatizó.

Construirán 10 nuevas escuelas de educación media superior

Como parte de las acciones para responder a la demanda educativa, Valdez García informó que durante el actual ciclo escolar se contempla la creación de 10 nuevos planteles de educación media superior en Tamaulipas.

El secretario destacó que este crecimiento representa un avance importante en materia de infraestructura, al recordar que durante los 20 años anteriores únicamente se había construido un Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) en la entidad.

Con los nuevos planteles se busca ampliar la disponibilidad de espacios para los jóvenes que concluyen la secundaria y desean continuar su preparación académica.

Finalmente, el titular de la SET señaló que los avances educativos deben servir como motivación para mantener los esfuerzos y atender los pendientes del sector, particularmente la ampliación de oportunidades para que ningún joven quede fuera del sistema educativo.