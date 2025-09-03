Educación asigna 30 plazas a docentes en Tamaulipas

Las y los docentes obtuvieron su plaza de nuevo ingreso como resultado de su capacidad y esfuerzo, y tendrán la responsabilidad de ser formadores de jovenes

Ernesto Saldaña Flores, titular de la Coordinación del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (COSICAMM), de la Secretaría de Educación en Tamaulipas, informó sobre la asignación de 30 plazas a docentes de nuevo ingreso y 2 de responsabilidad directiva, mediante el proceso de promoción vertical.

En pleno respeto a la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) realizó la asignación del ciclo escolar 2025–2026 de los procesos de Admisión en Educación Básica y de Promoción a Funciones Directivas y de Supervisión en Educación Básica.

Saldaña Flores, quien presidió el proceso de asignación, dijo que estas acciones tienen como objetivo garantizar que aquellos espacios generados en las instituciones educativas, por cualquier motivo, sean cubiertos por maestras y maestros capacitados y que todas y todos los estudiantes cuenten con docentes en las aulas.

Las y los docentes obtuvieron su plaza de nuevo ingreso como resultado de su capacidad y esfuerzo, y tendrán la responsabilidad de ser formadores y guías de las nuevas generaciones de tamaulipecas y tamaulipecos.

Se otorgaron 3 plazas en Educación Especial, 5 en Educación Preescolar, 21 en Educación Primaria, 1 en Telesecundaria y 2 de dirección en Educación Primaria como parte de la Promoción Vertical.