Eduardo Gattás invita a conocer Ciudad Victoria

El alcalde capitalino realizó un recorrido acompañado de su esposa Lucy de Gattás, garantizando el trabajo y las atenciones que se realizan a los vacacionistas

Actualmente, la capital de Tamaulipas se posiciona como un referente turístico nacional gracias a sus altos niveles de seguridad, garantizando una estancia tranquila y completa para todos sus visitantes, aseguró en entrevista el alcalde de Victoria, Eduardo Gattás, al extender la invitación a las familias de Nuevo León, San Luis Potosí, Veracruz y Querétaro para que descubran los sitios turísticos como el Río Los Troncones y los paisajes panorámicos desde el Mirador de Altas Cumbres, entre otros.

“Tenemos lugares muy hermosos, Altas Cumbres, donde puedes degustar en unos restaurantes muy bonitos con unas vistas panorámicas, y tenemos lugares muy bonitos en Ciudad Victoria, también algo que debemos resaltar, es que tenemos una ciudad sumamente segura, estamos dentro de las 32 ciudades más seguras del país y eso les garantiza a los visitantes que puedan venir con la familia”, señaló.

Invitan a conocer los atractivos de Ciudad Victoria

El alcalde capitalino realizó un recorrido acompañado de su esposa Lucy de Gattás, por las albercas de los CEDIF, garantizando el trabajo y las atenciones que se realizan a los vacacionistas, dijo también que los visitantes pueden disfrutar de la exquisita gastronomía local en los diferentes sitios recreativos, además de resaltar los operativos de seguridad para garantizar la tranquilidad y paz social de los vacacionistas.

Mantienen rondines en zonas turísticas