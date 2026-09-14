Eduardo Gattás destaca inversión histórica para obras en Victoria

Las obras abarcan la pavimentación de calles, la infraestructura educativa, el drenaje y el mejoramiento de caminos rurales, entre otros

El alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez, resaltó durante su quinto informe de gobierno que la inversión en obras, programas y servicios para el Municipio de Victoria es de 13,460 millones de pesos por parte del gobierno federal, estatal y municipal, acciones encaminadas a obra pública, de movilidad, hidráulica, salud, educativa, vivienda y social que fortalece el bienestar de los capitalinos.

“Es por esto por lo que en mi gobierno hemos invertido en obra municipal, un total de 709 millones de pesos en 600 obras municipales”, dijo Gattás Báez.

En su mensaje ante el pueblo de Victoria, Eduardo Gattás Báez, agradeció el invaluable apoyo del mandatario por la inversión estatal y gestión federal.

Recursos destinados a infraestructura y servicios

Las obras abarcan la pavimentación de calles, la infraestructura educativa, el drenaje y el mejoramiento de caminos rurales, entre otros.

Inversión que se da a través de recursos de ingresos municipales y programas federales como el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, (FAISMUN, Hidrocarburos, Registro Público Vehicular (REPUVE) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).

En cinco ejes, resumió las acciones y resultados de su gobierno, en los que destacó lograr alcanzar una administración responsable con una recaudación histórica de 287 MDP en 2026 y disponer de un presupuesto de 1,271 MDP que se han destinado a obras y eficiencia de servicios primarios, con la compra de 24 camiones recolectores, unidades para apoyo de seguridad vial, rehabilitación de vialidades y obras en las que se han invertido 709 MDP.

Destaca resultados de la política social

En política social, informó que se han atendido y resuelto más de 24 mil peticiones ciudadanas, la entrega de 135 mil comidas nutritivas, 236 mil apoyos alimentarios, 22 mil garrafones de agua gratuita y 5.4 millones de raciones de desayunos escolares a través del Sistema DIF Victoria.