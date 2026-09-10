Eduardo Gattás destaca avances en seguridad y agua para Victoria

Para revertir esta situación, el Ayuntamiento implementó un convenio para la instalación de un cuartel militar con un grupo especial,

El alcalde Eduardo Gattás Báez realizó un balance sobre los avances de su administración, destacando la transformación radical que ha vivido la capital del estado desde el año 2021.

Al recordar el panorama crítico que enfrentaba la ciudad, donde la inseguridad imponía toques de queda autoimpuestos por la ciudadanía antes de las siete de la tarde y la ubicaba entre las 50 ciudades más peligrosas del mundo, el edil subrayó el cambio logrado mediante la coordinación con el Estado y la Federación.

Destaca avances en seguridad de Ciudad Victoria

Para revertir esta situación, el Ayuntamiento implementó un convenio para la instalación de un cuartel militar con un grupo especial, logrando combatir eficazmente delitos como el secuestro, la extorsión y el cobro de piso.

“Gracias a estos operativos conjuntos y a las oportunidades educativas y laborales brindadas a los jóvenes, hoy Ciudad Victoria es una de las ciudades más seguras del país, lo que ha generado un clima propicio para la inversión y el progreso”, puntualizó.

En materia de infraestructura, el alcalde puso énfasis en la solución definitiva al desabasto de agua. Ante un escenario donde actualmente solo se suministra el 30% del líquido requerido, informó sobre el avance crucial de la segunda línea del acueducto Guadalupe Victoria, gracias a una gestión coordinada con el Gobierno del Estado, se lograron asegurar más de 1,850 millones de pesos para esta obra de infraestructura mayor.

El alcalde capitalino anunció que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inaugurará la obra en junio del próximo año.

"Con esto, vamos a dejar de tener tandeos y habrá agua todos los días a todas horas en todo Victoria", aseguró el alcalde, calificando este proyecto como uno de los logros más importantes para la capital.

Gattás invita a su quinto informe de gobierno

Finalmente, Gattás Báez extendió una invitación a toda la ciudadanía para que lo acompañen este próximo sábado 12 de septiembre a las 16:00 horas, durante la rendición de su quinto informe de gobierno, donde presentará a detalle logros y avances, así como los resultados que marcan una nueva etapa para Ciudad Victoria.