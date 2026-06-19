Eduardo Gattás arranca obras de pavimentación en Las Misiones

Se trata de una obra con 3,132 metros cuadrados que serán rehabilitados con nueva carpeta asfáltica, dando respuesta a una petición vial de 30 años de espera.

El alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, dio el banderazo de arranque a las obras de pavimentación en el fraccionamiento Las Misiones, acciones que benefician a más de 5,313 habitantes de este sector de la capital del estado.

Se trata de una obra con 3,132 metros cuadrados que serán rehabilitados con nueva carpeta asfáltica, dando respuesta a una petición vial de 30 años de espera.