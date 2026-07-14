Eduardo Gattás admite interés por diputación federal

En el rubro del desarrollo económico de la capital, Gattás Báez destacó que Ciudad Victoria se ha consolidado como un "nicho de oportunidad"

El alcalde de Ciudad Victoria, Eduardo Gattás Báez, reconoció abiertamente su interés por contender por la diputación federal del quinto distrito en el próximo proceso electoral, aunque aclaró que esperará a que se definan las reglas del juego antes de oficializar sus aspiraciones.

"En este caso sí lo digo, por el quinto distrito federal, pero no podemos decir aquí estoy' hasta que no salgan las reglas del juego. Ya saliendo las reglas, entonces sí, si se me acomodan, puedo jugar; mientras, todos a jalar y dar buenos resultados", señaló el edil.

Esperará las reglas para definir una eventual candidatura

Gattás Báez, fue enfático al advertir que, hasta que no se emitan las convocatorias oficiales, los funcionarios deben concentrarse en sus responsabilidades actuales. Incluso, lanzó un exhorto a quienes tengan aspiraciones políticas: “Los funcionarios que deseen irse a un puesto de elección popular y que estén distraídos, pues que renuncien y que se pongan a hacer su chamba”.

En el rubro del desarrollo económico de la capital, Gattás Báez destacó que Ciudad Victoria se ha consolidado como un "nicho de oportunidad" para el sector privado. Actualmente, la ciudad cuenta con más de 25 empresas que han confirmado su instalación recientemente.

Resalta condiciones de seguridad para atraer inversión

El alcalde atribuyó este interés a las condiciones de seguridad que ofrece la capital, respaldado por encuestas recientes. "Los temas más importantes para los empresarios son el de seguridad pública, y garantizamos que no hay cobro de piso, no hay extorsión, no hay secuestros, vale la pena invertir su dinero y su inversión está segura", afirmó.