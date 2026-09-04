Eduardo Báez destaca avances en recuperación de COMAPA Victoria

Gattás Báez destacó que durante su gestión se han instalado 14 mil medidores de agua, además de implementar medidas para ordenar y mejorar las operaciones

El presidente municipal de Victoria, Eduardo Gattás Báez, aseguró que su administración recibió al organismo operador del agua con la deuda más grande entre los municipios de Tamaulipas, pero afirmó que, mediante una gestión ordenada, se logró mejorar su situación financiera.

Durante su asistencia al segundo informe de actividades de la presidenta municipal de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, el alcalde explicó que, en 2021, la deuda de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) de Victoria superaba, en conjunto, la de municipios como Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Tampico, Altamira y Ciudad Madero.

“Gracias a Dios, con una buena administración logramos pasarla de números rojos a números amarillos. Hoy la COMAPA de Victoria empieza a trabajar y a funcionar como debe ser”, afirmó.

Gattás Báez destacó que durante su gestión se han instalado 14 mil medidores de agua, además de implementar medidas para ordenar y mejorar las operaciones del organismo.

El presidente municipal también reconoció el trabajo realizado en Nuevo Laredo y resaltó que el municipio cuenta actualmente con cero deuda pública.

Asimismo, felicitó a Carmen Lilia Canturosas Villarreal por encontrarse entre las diez mejores presidentas y presidentes municipales del país, de acuerdo con la percepción ciudadana.