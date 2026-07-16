Duplica Reynosa su consumo de agua; falta por Río Bravo y Rodhe

Reynosa consume actualmente más del doble del volumen de agua que Conagua le autorizó en 1994: pasó de 1 535 a 4 000 litros por segundo

El gerente técnico de COMAPA Reynosa, Felipe Chiw Vega, informó que el crecimiento poblacional ha provocado que la ciudad consuma actualmente más del doble del volumen de agua que le fue asignado por las autoridades federales desde 1994, situación que complica el abastecimiento del recurso en diversos sectores del municipio.

"La ciudad de Reynosa tiene asignado desde el año 1994, mil 535 litros por segundo, esa es la autorización legal autorizada por Conagua, pero la ciudad ahorita utiliza cuatro mil litros por segundo; del Río Bravo tomamos aproximadamente tres mil y los otros mil son a través de pozos y otras fuentes de abastecimiento", explicó.

El funcionario detalló que el 75 por ciento del agua destinada al consumo humano proviene del Río Bravo y el 25 por ciento restante del canal Rodhe.

Precisó que, al tratarse de una infraestructura destinada al riego agrícola, la suspensión del envío de agua a través del canal genera afectaciones inmediatas en el sistema de distribución para la ciudad.

"Cuando se deja de regar, se suspende el envío de agua a través del canal Rodhe. Esta drástica disminución de niveles provoca una crisis inmediata en nuestro sistema, porque ya no tenemos agua para enviar, no porque nuestro sistema no pueda funcionar. La prueba es que nada más tenemos agua y funciona al 95 por ciento; ahorita tenemos funcionando desde ayer al 100 por ciento nuestro bombeo y ya se está recuperando la red y ya tenemos servicio en el 90 por ciento de la ciudad sin ningún problema", señaló.

Chiw Vega también respondió a las inquietudes de los habitantes de las colonias alejadas que han permanecido largos periodos sin agua, al explicar que la recuperación del servicio depende del llenado de kilómetros de líneas de conducción y de las condiciones topográficas de cada sector.

"Las zonas topográficamente altas y alejadas de las plantas son las que precisamente tienen problemas porque se tarda en llegar el agua y subir a la siguiente cuota. Por ejemplo, aquí en la planta Pastor Lozano, para llegar a la Nuevo México, Miravalle y la zona de San Valentín, son como 15 kilómetros de línea que hay que llevar el agua por rebombeo para que llegue hasta allá y si no tenemos agua para rebombeos, simplemente no podemos tener servicio", indicó.

Finalmente, el gerente técnico de COMAPA fue enfático al señalar que la falta de agua no obedece a fallas en los equipos o a la falta de mantenimiento de la infraestructura hidráulica, ya que la dependencia realiza inversiones anuales para garantizar la correcta operación de las plantas potabilizadoras.