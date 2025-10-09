Duplica número de alumnos la Universidad Tecnológica del Mar

La institución consolida su oferta académica para jóvenes que desean seguir estudiando al contar con una opción que facilita su incorporación al nivel superior

La Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas (UTMART) ha superado las expectativas en su matrícula, ya que en el anterior ciclo escolar había 83 alumnos y actualmente tiene 172, lo que representa más del 100 por ciento de estudiantes registrados en comparación con períodos anteriores.

Con 15 años celebrados recientemente mediante una serie de conferencias, torneo de pesca, carrera 5k por la playa, torneos de voleibol y futbol, concurso estatal de pintura, entre otras, esta Universidad consolida su oferta académica para jóvenes que desean seguir estudiando al contar con una opción que les facilita su incorporación al nivel superior.

La universidad, ubicada en el poblado La Pesca de Soto La Marina, ofrece tres carreras: Ingeniería en Acuacultura, Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital, y la Licenciatura en Gestión y Desarrollo Turístico.

Guadalupe Acosta, rector de esta institución, informó que con el apoyo del gobernador Américo Villarreal Anaya, ha sido posible que los alumnos nuevamente se interesen en estudiar en este plantel, quien ha enfatizado la importancia de la educación como herramienta de transformación.

El rector dijo que muchos ex alumnos egresados de esta institución ahora trabajan por todo el mundo sobre todo quienes estudiaron la carrera de turismo, en la cual se especializan en los idiomas inglés y francés.

Estímulos para los estudiantes

Los estudiantes de la UTMART cuentan con becas federales que les brindan apoyo económico para continuar sus estudios.

La universidad ofrece un albergue para estudiantes, lo que reduce los gastos de hospedaje para los padres y permite a los alumnos enfocarse en sus estudios.

El rector Guadalupe Acosta Villarreal ha promovido estímulos adicionales para apoyar a los estudiantes y hacer más accesible la educación.

Crecimiento y desarrollo

La UTMART ha experimentado un crecimiento significativo en sus instalaciones en los últimos años, reflejo del esfuerzo conjunto de la comunidad universitaria y el gobierno estatal.

La UTMART se consolida como un referente en la formación de profesionales vinculados al sector marítimo, pesquero y turístico.