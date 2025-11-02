Dueño de 'Randy' es asesinado dentro de su negocio en Victoria

Sujetos en motocicleta dispararon contra el hombre en la colonia Magisterial; autoridades investigan el ataque y mantienen recorridos de seguridad en la zona.

Un hombre identificado como Julio César Martínez Gallegos, propietario del negocio de bebidas preparadas “Randy”, fue asesinado la noche de este sábado al interior del establecimiento ubicado en la colonia Magisterial, en Ciudad Victoria.

De acuerdo con la Vocería de Seguridad Tamaulipas, el reporte inicial alertó sobre un masculino lesionado por proyectil de arma de fuego en la calle Epigmenio García, esquina con Norberto Treviño Zapata. Paramédicos y corporaciones arribaron al sitio, pero confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Versiones recabadas en el lugar señalaron que los agresores se desplazaban en una motocicleta y huyeron tras el ataque, sin que hasta el momento se tenga información oficial sobre su identidad o paradero.

Elementos de la Guardia Estatal y distintas corporaciones reforzaron recorridos en el sector mientras la zona quedó acordonada para las labores periciales.

La autoridad ministerial realiza las diligencias correspondientes y el levantamiento de evidencias para integrar la carpeta de investigación. El hecho generó expectación entre vecinos y comerciantes debido a que el negocio “Randy” es conocido en la zona por la venta de bebidas preparadas para llevar.