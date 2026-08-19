Dos niñas y su madre escapan de incendio en vivienda de Altamira

Al lugar acudieron elementos de Bomberos y Protección Civil de Altamira, quienes atendieron la emergencia, de la cual no resultaron lesionados

Dos niñas de apenas 2 años de edad y su joven madre estuvieron en riesgo al encontrarse dentro de su vivienda cuando comenzó un incendio; lograron escapar en medio de denso humo.

Los hechos ocurrieron en el Andador Robles del Fraccionamiento Villas de Altamira, en la zona de La Pedrera, en un sector densamente poblado.

De acuerdo con el reporte preliminar, el fuego habría iniciado aparentemente por un cortocircuito en el área del dormitorio, extendiéndose hacia algunos muebles, entre ellos la cama.

Al percatarse del humo, la madre actuó rápidamente y salió de la vivienda junto con las menores para ponerse a salvo.

La joven, identificada como Jennifer, explicó que, al observar que el humo comenzaba a propagarse, su primera reacción fue sacar a las niñas y abandonar el domicilio, evitando que las menores inhalaran humo y que su integridad estuviera en mayor riesgo.

Al lugar acudieron elementos de Bomberos y Protección Civil de Altamira, quienes atendieron la emergencia. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, aunque la vivienda registró daños materiales.