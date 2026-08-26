Dos menores heridos en accidente del Mezquital están estables

Ante la difícil situación que enfrentan por la pérdida de varios integrantes de su familia, los Jaimes piden respeto y espacio para vivir este momento de duelo

La familia Jaimes informó que dos de los tres menores que resultaron heridos en el accidente registrado en la carretera al Mezquital ya se encuentran estables, e incluso han comenzado a tomar agua con normalidad, lo que representa una esperanza dentro de la difícil situación que atraviesan.

Sin embargo, la preocupación continúa por la tercera menor, quien permanece delicada y ha presentado episodios cardíacos. Sus familiares señalaron que uno de estos fue muy grave, mientras que posteriormente sufrió un microparo, por lo que continúa bajo vigilancia médica.

Familia se divide entre el hospital y los funerales

Mientras algunos familiares permanecen en el Hospital General Doctor Alfredo Pumarejo, al pendiente de los menores lesionados, otros ya se encuentran realizando los preparativos de los servicios funerarios, luego de que los cuerpos de sus seres queridos les fueran entregados.

En medio del dolor, la familia se ha dividido para poder atender las distintas necesidades que ha dejado esta tragedia. Unos permanecen en el hospital esperando noticias sobre la evolución de los menores, mientras otros realizan los trámites correspondientes para llevar a cabo los servicios funerarios y darles cristiana sepultura durante las próximas horas.

Piden respeto durante su duelo

Ante la difícil situación que enfrentan por la pérdida de varios integrantes de su familia, los Jaimes piden respeto y espacio para vivir este momento de duelo, mientras se concentran en despedir a sus seres queridos y permanecer al lado de los menores que continúan luchando por recuperarse.

La tragedia mantiene a la familia unida en medio del dolor, con una parte de sus integrantes enfrentando la despedida de sus fallecidos y otra aferrándose a la esperanza de que los menores hospitalizados puedan salir adelante.