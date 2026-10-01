Dos fugas de gas activan protocolos de seguridad en Matamoros

Ante estos casos, recomendó a la población revisar periódicamente los tanques, válvulas y conexiones, especialmente cuando presenten corrosión

Dos fugas de gas se registraron esta semana en Matamoros, una de gas natural el martes y otra de gas LP durante el miércoles, situación que llevó a Protección Civil a reiterar el llamado a mantener en buenas condiciones las instalaciones y tanques.

El director de Protección Civil, Gustavo Acuña, informó que en el caso más reciente, correspondiente a gas LP, la fuga fue localizada en una vivienda, específicamente en la conexión entre una tubería de cobre y una manguera Coflex.

Evacúan sector y revisan alcantarillas cercanas

El reporte fue recibido a través del C5 y, con apoyo de personal especializado de Engie, se logró ubicar y controlar oportunamente la fuga. Como parte del protocolo, se realizó la evacuación en el sector, mientras que una escuela cercana aplicó correctamente sus procedimientos de seguridad.

Acuña señaló que también se revisaron las alcantarillas de calles cercanas con equipo especializado para descartar la presencia de gas, sin detectar partículas que representaran otro riesgo.

Piden revisar tanques, válvulas y conexiones

Ante estos casos, recomendó a la población revisar periódicamente los tanques, válvulas y conexiones, especialmente cuando presenten corrosión. Advirtió que un tanque con daños visibles no debe continuar utilizándose ni llenarse al cien por ciento.

El funcionario explicó que, ante una fuga, si las condiciones lo permiten, se debe cerrar la válvula del tanque desde el origen y alejarse del área para esperar a los cuerpos de emergencia. También pidió evitar cualquier acción que pueda generar una chispa o encender el gas acumulado.

Protección Civil destacó que el mantenimiento preventivo de los equipos de gas es fundamental para reducir riesgos y evitar emergencias dentro de los hogares.